Argyropoulos beffa l’Ungheria in volata | la Grecia trionfa in World Cup
La Grecia ha vinto la finale di World Cup di nuoto per squadre, battendo l’Ungheria 15-14. La partita si è conclusa con un vantaggio di un punto per la Grecia, che ha ottenuto il titolo dopo una gara molto combattuta. L'incontro ha visto un continuo equilibrio tra le due nazionali, con numerosi sorpassi e momenti di tensione. La vittoria è stata decisa negli ultimi istanti della partita.
Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Al termine di un’autentica girandola di emozioni la Grecia doma 15-14 l’Ungheria nella finale di World Cup e vince con pieno merito il titolo. Nel finale di gara Argyropoulos beffa i magiari allo sprint e regala il titolo ai suoi. Gli ellenici migliorano così il secondo posto ottenuto lo scorso anno quando, nella finale giocata in Montenegro, si arresero alla Spagna. La truppa allenata da Vlachos apre le ostilità con il sigillo apposto dal capitano Argyropoulos e tenta il primo strappo grazie al break che in chiusura del periodo iniziale li proietta sul 5-3. In un clima da lotta a viso aperto i magiari non mollano la presa e agguantano il 6-6 grazie alla superiorità numerica trasformata da Vendel Vigvari. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Pallanuoto, Spagna battuta dall’Australia in World Cup. Ok Grecia e UngheriaL’Australia ha battuto la Spagna 13-11 nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto a Sydney.
World Cup, ultimo atto: Grecia e Ungheria entrano in acqua per giocarsi il titoloDomani a Sydney si svolgerà la finale della World Cup di pallanuoto tra Grecia e Ungheria, con inizio alle 10:30.