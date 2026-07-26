Argyropoulos beffa l’Ungheria in volata | la Grecia trionfa in World Cup

Notizia in breve

La Grecia ha vinto la finale di World Cup di nuoto per squadre, battendo l’Ungheria 15-14. La partita si è conclusa con un vantaggio di un punto per la Grecia, che ha ottenuto il titolo dopo una gara molto combattuta. L'incontro ha visto un continuo equilibrio tra le due nazionali, con numerosi sorpassi e momenti di tensione. La vittoria è stata decisa negli ultimi istanti della partita.