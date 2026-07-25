Domani a Sydney si svolgerà la finale della World Cup di pallanuoto tra Grecia e Ungheria, con inizio alle 10:30. Prima di questa, alle 06:30, si disputerà la partita per il terzo e quarto posto tra Italia e Australia.

Saranno Grecia e Ungheria a giocarsi la vittoria della World Cup nella finale che si giocherà domani a Sydney con orario d’inizio previsto alle 10:30: in precedenza Italia e Australia, con l’inizio del match previsto alle 06:30, si sfideranno per contendersi il gradino più basso del podio. In semifinale la formazione magiara ha piegato di misura la resistenza della sorprendente compagine australiana, autrice della clamorosa ed inattesa eliminazione della Spagna. Gli ungheresi, una volta acquisito il break, hanno sempre trovato il modo di allungare il margine di vantaggio non appena i giocatori oceanici provavano a riavvicinarsi. Zsolt Varga... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Cup, ultimo atto: Grecia e Ungheria entrano in acqua per giocarsi il titolo

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