Juventus Next Gen Vacca saluta | è ufficiale il passaggio alla Folgore Caratese

Vacca lascia la Juventus Next Gen e si trasferisce alla Folgore Caratese. L’attaccante giocherà in Serie C, dopo aver già vestito la maglia delle Dolomiti Bellunesi. La società ha ufficializzato il trasferimento.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Vacca è un nuovo giocatore della Folgore Caratese. Una nuova esperienza in Serie C per l’attaccante dopo quella con le Dolomiti Bellunesi. Alessio Vacca riparte dalla Folgore Caratese. La società brianzola ha recentemente l’ingaggio dell’attaccante della Juventus Next Gen. Questo innesto conferma in modo chiaro la strategia del club: a llestire un organico giovane, moderno e con importanti prospettive di sviluppo per il futuro. L’operazione costituisce solo uno dei primi passi per la pianificazione della nuova annata calcistica, ma l’asse tra la dirigenza guidata da Michele Criscitiello e la società bianconeripotrebbe riservare ulteriori novità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Tutto fatto e confermato: Alessio #Vacca è della #FolgoreCaratese. Affare che dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto (come anticipato in mattinata). #Juventus #NextGen #Calciomercato @_cibi99_ x.com

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