Arezzo nuovo test di lusso Atalanta modello da battere
L’Arezzio affronta la seconda amichevole contro una squadra di Serie A nel suo ritiro, senza pubblico. La partita si giocherà a porte chiuse, ma mantiene il suo valore. La squadra di casa sfida un avversario di alto livello, considerato un modello da battere. La sfida si svolge in un contesto di allenamento, senza la presenza dei tifosi.
Si giocherà a porte chiuse, ma l’assenza di spettatori non toglie il fascino e il prestigio alla seconda amichevole contro una formazione di serie A contro cui si misurerà l’ Arezzo nel suo ritiro. Dopo il Napoli a Dimaro, questa sera, alle 20, gli amaranto affrontano l’ Atalanta. Si gioca al centro sportivo " Bortolotti " di Zingonia, quartier generale dei bergamaschi, a pochi chilometri da Clusone dove il Cavallino sarà in ritiro fino a fine mese. Le porte chiuse sono state stabilite per motivi logistici e organizzativi, condite dalle proteste dei sostenitori della squadra di casa che da anni si rifiutano di sottoscrivere la cosiddetta tessera del tifoso-Dea Card, che hanno affisso uno striscione di fronte allo stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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