arezzo nuovo test di lusso atalanta modello da battere

Si giocherà a porte chiuse, ma l’assenza di spettatori non toglie il fascino e il prestigio alla seconda amichevole contro una formazione di serie A contro cui si misurerà l’ Arezzo nel suo ritiro. Dopo il Napoli a Dimaro, questa sera, alle 20, gli amaranto affrontano l’ Atalanta. Si gioca al centro sportivo " Bortolotti " di Zingonia, quartier generale dei bergamaschi, a pochi chilometri da Clusone dove il Cavallino sarà in ritiro fino a fine mese. Le porte chiuse sono state stabilite per motivi logistici e organizzativi, condite dalle proteste dei sostenitori della squadra di casa che da anni si rifiutano di sottoscrivere la cosiddetta tessera del tifoso-Dea Card, che hanno affisso uno striscione di fronte allo stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Atalanta, test con l’Arezzo: per Sarri è la partita del cuoreDomani sera l’Atalanta affronta a porte chiuse l’Arezzo nel terzo test pre stagionale al centro sportivo di Zingonia.

Atalanta, Kolasinac è rientrato. Test a Zingonia con l’Arezzo a porte chiuseIl difensore è tornato in sede il 25 luglio per le visite mediche e i primi test, in attesa di unirsi alla squadra.

Temi più discussi: Napoli, male il primo test a Dimaro contro l'Arezzo; Preseason 2026/27: test-match con l’Arezzo domenica 26 luglio; Nasce il nuovo Napoli: oggi primo test contro l’Arezzo. Allegri ha la febbre ma c’è DeLa in ritiro; Arezzo, paregggio per 1-1 nel test con la Folgore Caratese.

Arezzo nuovo test di lusso. Atalanta modello da battereA Bergamo seconda amichevole con una squadra di serie A ma a porte chiuse. Osservato speciale il centro di Zingonia: un riferimento per vivaio e stadio. sport.quotidiano.net

È attiva la prevendita! Sabato 25 luglio alle 17:30, gli amaranto scenderanno in campo a Clusone per l’amichevole contro la Folgore Caratese, un nuovo importante test nel percorso di preparazione estiva in Val Seriana. Tutte le info qui: ssarezzo.it/arez x.com

Arezzo, paregggio per 1-1 nel test con la Folgore CarateseOggi, domenica 26, la squadra si allena al mattino. Alle 20, amichevole a Zingonia a porte chiuse con l'Atalanta ... msn.com