Atalanta test con l’Arezzo | per Sarri è la partita del cuore

Domani sera l’Atalanta affronta a porte chiuse l’Arezzo nel terzo test pre stagionale al centro sportivo di Zingonia. La partita si svolge alle 20. Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha definito questa sfida come “la partita del cuore” per lui. L’Arezzo, squadra neopromossa in Serie B, sta preparando la stagione estiva in Val Seriana. Nessun dettaglio sulla formazione o sui risultati del test è stato comunicato.

Bergamo, 25 luglio 2026 – Domenica particolare per Maurizio Sarri. Domani sera l’Atalanta effettua il terzo test pre stagionale al centro sportivo di Zingonia affrontando alle 20, a porte chiuse, l’Arezzo, formazione neopromossa in B che sta svolgendo la preparazione estiva in Val Seriana. Sarà una serata speciale per Maurizio Sarri, aretino di Figline Valdarno (al confine con la provincia di Firenze) e ex di turno: il 67enne tecnico toscano ha infatti allenato l’Arezzo, sempre in B, esattamente vent’anni fa, nella stagione 200607, subentrando al debuttante Antonio Conte poi richiamato sulla panchina granata nel finale di campionato, pur senza evitare la retrocessione in C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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