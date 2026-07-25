Il difensore è tornato in sede il 25 luglio per le visite mediche e i primi test, in attesa di unirsi alla squadra. Il giorno successivo si è svolta a porte chiuse un’amichevole contro una squadra toscana neopromossa in Serie B, con inizio alle 20 e trasmessa in diretta su YouTube. La partita ha visto il rientro in campo del calciatore dopo il recupero da un infortunio.

CALCIO. Sabato 25 luglio il difensore è tornato alla base per le visite mediche e i primi test, in attesa di aggregarsi al gruppo. Domenica 26 amichevole (alle 20, diretta sul canale youtube) con i toscani neopromossi in B. Sead Kolasinac è rientrato alla base. Sabato 25 luglio il difensore bosniaco si è presentato a Zingonia per svolgere le visite mediche e i test di valutazione, in attesa di aggregarsi al gruppo di Maurizio Sarri. Col ritorno di Kolasinac, l’Atalanta ha ritrovato l’ennesimo reduce dai Mondiali. All’appello mancano Mario Pasalic, Kamaldeen Sulemana e Charles De Ketelaere, che si aggregheranno nei prossimi giorni. La gara verrà trasmessa in diretta streamig sul canale youtube del club in collaborazione con Bergamo Tv che la riproporrà in differita lunedì 27 dalle 22. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, Kolasinac è rientrato. Test a Zingonia con l’Arezzo a porte chiuse

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