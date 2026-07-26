I familiari delle vittime dell’11 settembre hanno chiesto di escludere il sindaco di New York dalle commemorazioni del 25° anniversario degli attentati a Ground Zero. Lo accusano di essere un apologeta del terrorismo islamico e affermano che la sua partecipazione sarebbe un insulto alle vittime. La richiesta si basa su dichiarazioni e comportamenti ritenuti offensivi nei confronti delle persone colpite. Non sono state communicate risposte ufficiali o decisioni definitive.

I familiari delle vittime dell'11 settembre chiedono che al sindaco di New York Zohran Mamdani venga impedito di partecipare alle commemorazioni del 25° anniversario degli attentati a Ground Zero, definendolo un apologeta del terrorismo islamico e sostenendo che la sua presenza sarebbe un insulto alla memoria delle quasi 3.000 persone uccise. "La nostra obiezione si basa sul suo operato pubblico: la sua incapacità di riconoscere in modo significativo l'orrore di quel giorno e il suo impiego, sostegno o associazione con individui che hanno minimizzato l'11 settembre, difeso i terroristi o addirittura suggerito che l'America si meritasse gli attacchi", ha dichiarato al New York Post Giovanni Galante, la cui moglie, Grace Catherine Galante, di 29 anni, era tra le 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Apologeta del terrorismo islamico, la sua presenza è un insulto". Bufera contro Mamdani

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