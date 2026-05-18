Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino | Lo stato attuale del terrorismo islamico

Nel nuovo episodio di “Dimmi La Verità” del 18 maggio 2026, il generale Giuseppe Santomartino analizza la situazione attuale del terrorismo islamico. Viene descritto il livello di attività e le modalità operative di gruppi affiliati, con riferimenti a recenti operazioni e sviluppi. L’intervento fornisce dati e fatti sulla presenza e le azioni di queste organizzazioni, senza entrare in commenti o valutazioni personali, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di questa minaccia.

Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico. Ecco #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta gli sviluppi della guerra in Iran e la crisi economica in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. Con il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi commentiamo la visita di Trump in Cina. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. La deputata della Lega Simona Loizzo ci spiega come le terapie digitali saranno prescrivibili anche in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 12 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino spiega le conseguenze nel medio e lungo periodo di quello che sta accadendo in Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info

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