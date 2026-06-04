Quali i meriti essere di sinistra o islamico? | bufera sulla Turrita a Mamdani

Da bolognatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Bologna ha deciso di assegnare la Turrita d’oro al sindaco di New York, Zohran Mamdani, suscitando reazioni politiche. La scelta ha generato polemiche tra le forze di maggioranza e opposizione, con alcuni che criticano la decisione e altri che la difendono. La questione ha aperto un dibattito pubblico sulla validità di riconoscimenti simili e sui criteri adottati dall’amministrazione locale. La discussione si è concentrata anche sui meriti e sui valori rappresentati dal destinatario del premio.

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La decisione del Comune di Bologna di conferire la Turrita d’oro al sindaco di New York, Zohran Mamdani, accende lo scontro politico. Lega e Fratelli d’Italia attaccano il sindaco, Matteo Lepore, accusandolo di trasformare il riconoscimento civico in un messaggio politico.“Quali meriti?”Per il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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