L’Italia ha battuto la Cina con il punteggio di 3-1, conquistando il terzo posto nella Nations League. La partita si è conclusa con i set 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13. Antropova si è distinta, contribuendo alla vittoria della squadra italiana. La gara si è svolta a Macao, e le azzurre hanno concluso la competizione con questa vittoria.

ITALIA-CINA 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-13) L’Italia piega la Cina e chiude al 3° posto la Nations League. Nella finale di Macao le azzurre sono state brave a resettare dopo il ko con il Brasile per 3-2 nella semifinale di sabato e trovare le energie per salire sul podio della manifestazione per il terzo anno di fila (nel 2024 e 2025 la Nazionale vinse il torneo). A trascinare la Nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Fahr. Buono l’impatto dalla panchina di Omoruyi e Meli. Velasco conferma la formazione partita nel quarto vinto contro l’Olanda e nella semifinale persa contro il Brasile. Orro in regia, Antropova opposto, come schiacciatrici la coppia Sylla-Nervini mentre al centro Fahr e Danesi con Fersino libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antropova trascina l'Italia: 3-1 alla Cina e bronzo in Nations League

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