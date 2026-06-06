LIVE Italia-Olanda 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova trascina le azzurre nel primo set 25-22

Da oasport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antropova ha concluso il primo set con un ace, portando l’Italia avanti 25-22 contro l’Olanda nella Nations League femminile 2026. La giocatrice ha segnato anche da zona 4, contribuendo alla vittoria parziale. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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25-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Italia dominante in questo secondo set, 2-0 per le azzurre che finora hanno giocato un buon match 25-22 Lo chiude Antropova! Devastante anche da zona 4, discreta in ricezione ed efficace in difesa l’azzurra, decisiva nel primo parziale: 1-0 0.59: Formazione iniziale confermata per l’Italia rispetto alla gara con la Bulgaria 9.58: Dal punto di vista tattico la partita mette di fronte due filosofie differenti. L’Italia ha mostrato contro la Bulgaria una notevole distribuzione offensiva, trovando punti da più giocatrici e sfruttando efficacemente il contributo dell’intero sestetto. L’Olanda tende invece a fare affidamento sulla potenza delle proprie bande e sulla qualità delle sue attaccanti di palla alta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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