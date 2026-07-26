Il difensore António Silva è vicino a trasferirsi al Bournemouth, secondo quanto confermato da Rose. La squadra inglese ha espresso la volontà di ingaggiarlo, e il giocatore sarebbe interessato a trasferirsi in Premier League. Il Milan aveva cercato di acquistarlo, ma al momento sembra che il suo futuro sarà in Inghilterra. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del trasferimento.

Il Milan aveva sondato il terreno per provare a portarlo in Italia, ma il futuro di António Silva - con ogni probabilità - sarà in Premier League. Intervenuto ai microfoni della 'BBC', Marco Rose, allenatore del Bournemouth ha confermato il forte interesse delle 'Cherries' per il difensore portoghese classe 2003, spiegando come la trattativa con il Benfica sia ormai vicinissima alla chiusura. Chi è Antonio Silva. Classe 2003, António Silva è un perno del Benfica da quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei, come testimoniano l'88% di precisione nei passaggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - António Silva verso il Bournemouth, Rose conferma: "Lo vogliamo e lui vuole venire da noi"

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