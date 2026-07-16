Il difensore portoghese Antonio Silva sembra ormai fuori dalla lista del Milan. Secondo fonti dal Portogallo, il giocatore è molto vicino al Bournemouth, squadra inglese. Le trattative tra il club britannico e l’entourage di Silva sarebbero in fase avanzata, mentre il Milan avrebbe deciso di non proseguire con l’acquisto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da entrambe le parti.

2026-07-15 12:02:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: LISBONA (PORTOGALLO) – Antonio Silva si allontana sempre di più dal Milan. Secondo l’edizione online di ‘ A Bola ‘ il 22enne centrale portoghese, in scadenza di contratto con il Benfica tra un anno e oggetto del desiderio di Ruben Amorim per rinforzare il reparto arretrato rossonero, sarebbe ormai a un passo dal Bournemouth, con le ‘ Aquile’ di Lisbona e le ‘ Cherries ‘ che avrebbero raggiunto un’intesa vicina ai 20 milioni di euro. Per il giocatore, invece, pronto un contratto quinquennale. Milan, sfuma Antonio Silva: il difensore è un promesso sposo del Bournemouth. Il trasferimento potrebbe però slittare di un paio di settimane: il prossimo 23 luglio infatti il Benfica affronterà gli svizzeri del San Gallo nel preliminare di Europa League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Milan, sfuma Antonio Silva: il difensore è vicino al Bournemouth”

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