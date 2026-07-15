Il difensore brasiliano ha raggiunto un accordo con il Bournemouth e si trasferirà in Premier League. La firma del contratto è stata ufficializzata nelle ultime ore, e il giocatore lascerà la sua attuale squadra per approdare in Inghilterra. Il club britannico sta finalizzando tutte le pratiche necessarie per l’ingaggio, che rappresenta uno dei trasferimenti più rilevanti di questa finestra di mercato. L’accordo prevede un contratto di diversi anni.

Antonio Silva non giocherà in Serie A. Il difensore vola al Bournemouth in Premier League, ultimissime novità. Il Bournemouth si appresta a mettere a segno uno dei colpi più importanti e significativi di questa sessione estiva di calciomercato. La compagine inglese della Premier League è infatti a un passo dal definire l’acquisto di António Silva, talentuoso difensore centrale di proprietà del Benfica e della Nazionale portoghese. La trattativa ha registrato un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, portando le parti a ridosso della fumata bianca definitiva secondo Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’accordo con il calciatore e la sinergia tra i club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Antonio Silva, niente Serie A (ancora una volta): è fatta per il suo passaggio al Bournemouth. Tutti i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sal Da Vinci - Per sempre sì (Official Video - Sanremo 2026)

Notizie e thread social correlati

Lewandowski mette la parola fine a tutte le voci: è fatta per il suo passaggio in MLS! Tutti i dettagliRobert Lewandowski ha firmato con una squadra della MLS dopo aver lasciato il Barcellona.

Tiago Pinto soffia Antonio Silva al Milan: vicino alla firma con BournemouthTiago Pinto avrebbe raggiunto un accordo con il Bournemouth per il trasferimento di Antonio Silva.

Temi più discussi: Antonio Silva-Benfica, niente rinnovo: il Milan torna a farsi avanti; Niente Milan, Antonio Silva è vicinissimo al Bournemouth. Le news di calciomercato; Niente Milan, Antonio Silva a un passo dal Bournemouth; Milan, ritorno di fiamma per Antonio Silva: ha rotto con il Benfica. Subentra l'agente Mendes.

Antonio Silva, niente Serie A (ancora una volta): è fatta per il suo passaggio al Bournemouth. Tutti i dettagliIl Bournemouth si appresta a mettere a segno uno dei colpi più importanti e significativi di questa sessione estiva di calciomercato. La compagine inglese della Premier League è infatti a un passo dal ... calcionews24.com

Tiago Pinto soffia Antonio Silva al Milan: vicino alla firma con BournemouthDopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il mercato in entrata del Milan si muove essenzialmente su due binari: un altro difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la retroguardia sono quattr ... msn.com