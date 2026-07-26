Kimi Antonelli è stato penalizzato in Ungheria e partirà tre posizioni indietro dopo le qualifiche, mentre George Russell è stato assolto senza sanzioni in Austria. La differenza deriva dall’applicazione dei regolamenti della Formula 1. La decisione sulla penalizzazione di Antonelli e sull’assoluzione di Russell si basa sulle norme vigenti, non su interpretazioni soggettive. La F1 ha adottato le sue regole, che sono alla base delle due decisioni.

Domande scomode: perché Kimi Antonelli è stato penalizzato dopo le qualifiche del Gp di Ungheria e partirà tre posizioni indietro, mentre George Russell, in Austria, fu assolto senza alcuna sanzione? Non è ai posteri che tocca la sentenza, ma ai regolamenti della F1. Intanto i fatti: all’Hungaroring, Antonelli ha incontrato una bandiera gialla singola alla curva 14, provocata dal testacoda di Max Verstappen (Red Bull), e ha concluso il giro dopo avere alzato il piede (lift). I commissari hanno però giudicato insufficiente il suo rallentamento. Al Red Bull Ring, invece, il suo compagno di scuderia Russell aveva completato sotto bandiera gialla singola il giro che gli aveva consegnato la pole position, ma il controllo di gara aveva ritenuto evidente e adeguata la sua reazione, decidendo di non aprire un’indagine formale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli penalizzato in Ungheria, Russell assolto in Austria: ecco perché

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FIA Secret Rule Change EXPOSED — Is The Whole Season A Lie

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