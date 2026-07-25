Lando Norris su McLaren ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, con il tempo di 1.17.207. La seconda posizione è andata a Lewis Hamilton, che ha perso solo 12 millesimi a Norris. Durante le qualifiche, Hamilton è stato penalizzato, mentre i piloti di Ferrari e Kimi Antonelli non sono riusciti a qualificarsi tra i primi.

Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gp d'Ungheria, undicesima prova del mondiale di Formula 1, con il tempo di 1.17.207. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà la suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Charles Leclerc con l'altra Ferrari e la Mercedes di Kimi Antonelli, terza per Oscar Piastri (McLaren) e Max Verstappen con la Red Bull. La Fia ha penalizzato di tre posizioni in griglia il pilota della Ferrari Lewis Hamilton. È stato confermato l'impeding su Oscar Piastri. Così il pilota britannico della rossa scivola dal secondo al quinto posto... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Liberoquotidiano.it - Gp Ungheria, pole Norris davanti ad Hamilton penalizzato: deludono Lecler e Kimi Antonelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP Ungheria: Norris in pole davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc

Notizie e thread social correlati

F1 Gp Ungheria: il giro perfetto di Norris vale la pole davanti a Hamilton e Leclerc, 4° KimiL’attuale campione del mondo ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Ungheria, superando le aspettative di una Ferrari davanti a tutti.

Gp d'Ungheria, pole a Lando Norris. Poi Leclerc e Antonelli. Penalità ad HamiltonLando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, battendo le Ferrari.

Temi più discussi: Kimi lotterà per la pole anche in Ungheria; Formula 1: Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Ungheria; LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari a caccia della pole, Antonelli in cerca del miglior feeling; Kimi Antonelli si prende la pole anche a Spa-Francorchamps.

FINALE PAZZESCO ALL’HUNGARORING! Lando Norris soffia la pole a Lewis Hamilton all’ultimo: al momento, Hamilton è sotto investigazione per un possibile impeding su Piastri. Investigato anche Kimi Antonelli per non aver rallentato sotto bandiera gia x.com

F1, Gp Ungheria 2026: pole per Norris, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Quarto posto per KimiLando Norris conquista la pole position per il Gran premio di Ungheria. Il pilota della McLaren ha chiuso la sessione con un tempo di 1.17.207. Alle sue ... lapresse.it

Kimi Antonelli conquista la pole position per il Gran Premio del Belgio 2026 reddit

Pole di Norris in Ungheria, penalizzati Hamilton e AntonelliLando Norris su McLaren ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gp d'Ungheria, undicesima prova del mondiale di Formula 1, con il tempo di 1.17.207. Lewis Hamilton, secondo in qualifica ... ansa.it