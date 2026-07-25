Nel Gran Premio d’Ungheria, Norris ha ottenuto la pole position. Hamilton ha chiuso secondo, ma è stato penalizzato di cinque posizioni per aver ostacolato un altro pilota durante le qualifiche e partirà dalla quinta fila. Leclerc ha superato Hamilton e si è piazzato davanti. Antonelli ha perso tre posizioni rispetto alla griglia di partenza. Sabato amaro per Hamilton, che ha concluso le qualifiche a soli 12 millesimi dal tempo di Norris.

BUDAPEST (UNGHERIA) – Norris in pole nel Gp d’Ungheria. Poi è una vicenda tutta Ferrari: prima la delusione, poi la beffa. Sabato amaro quello di Lewis Hamilton, secondo tempo, per appena 12 millesimi, nelle qualifiche del Gran premio di Ungheria, ma costretto a partire dalla quinta posizione per aver “ostacolato inutilmente” Oscar Piastri. Decisione adottata dai commissari di gara per l’irregolarità rilevata in Curva-1 nel finale del Q3. Un errore del muletto Ferrari, come sottolineato dal team principal Frederic Vasseur,che non ha tempestivamente avvisato il pilota inglese. Unica consolazione per la Rossa: la retrocessione di Hamilton farà partire Charles Leclerc dalla seconda posizione, considerato il terzo tempo conquistato dal monegasco all’esito di una prova non esaltante. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Formula 1.

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Ungheria: Norris in pole. Hamilton secondo ma penalizzato. Leclerc lo scavalca. Antonelli perde tre posizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP Ungheria: Norris in pole davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc

Notizie e thread social correlati

Gp Ungheria, pole Norris davanti ad Hamilton penalizzato: deludono Lecler e Kimi AntonelliLando Norris su McLaren ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, con il tempo di 1.

Gp d'Ungheria, pole a Lando Norris. Poi Leclerc e Antonelli. Penalità ad HamiltonLando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, battendo le Ferrari.

Temi più discussi: Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Ungheria: orario e dove vederle in tv; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming; Formula 1, GP Ungheria 2026: orari TV e streaming; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Ungheria.

Lando Norris conquista la pole position del GP d'Ungheria F1 2026 battendo Lewis Hamilton per 12 millesimi. 3° Leclerc, 4° Antonelli. #norris #mclaren #formula1 #ungheria #f1 x.com

In Ungheria 1986, abbiamo assistito ai sorpassi più audaci dell'intera storia della Formula 1, quando Nelson Piquet sorpassò Ayrton Senna per vincere la gara reddit

F1 GP Ungheria | Ferrari, Leclerc: Non avevo il passo di Lewis, ho provato a tirare fuori il massimoCharles Leclerc ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula ... msn.com

Cambia la griglia di partenza del GP Ungheria di F1: pesante penalità per Hamilton dopo le qualificheLewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia del GP d'Ungheria per aver ostacolato Oscar Piastri durante le qualifiche ... fanpage.it