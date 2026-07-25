Formula 1 Gp Ungheria | Norris in pole Hamilton secondo ma penalizzato Leclerc lo scavalca Antonelli perde tre posizioni

Da firenzepost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Gran Premio d’Ungheria, Norris ha ottenuto la pole position. Hamilton ha chiuso secondo, ma è stato penalizzato di cinque posizioni per aver ostacolato un altro pilota durante le qualifiche e partirà dalla quinta fila. Leclerc ha superato Hamilton e si è piazzato davanti. Antonelli ha perso tre posizioni rispetto alla griglia di partenza. Sabato amaro per Hamilton, che ha concluso le qualifiche a soli 12 millesimi dal tempo di Norris.

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BUDAPEST (UNGHERIA) – Norris in pole nel Gp d’Ungheria. Poi è una vicenda tutta Ferrari: prima la delusione, poi la beffa. Sabato amaro quello di Lewis Hamilton, secondo tempo, per appena 12 millesimi, nelle qualifiche del Gran premio di Ungheria, ma costretto a partire dalla quinta posizione per aver “ostacolato inutilmente” Oscar Piastri. Decisione adottata dai commissari di gara per l’irregolarità rilevata in Curva-1 nel finale del Q3. Un errore del muletto Ferrari, come sottolineato dal team principal Frederic Vasseur,che non ha tempestivamente avvisato il pilota inglese. Unica consolazione per la Rossa: la retrocessione di Hamilton farà partire Charles Leclerc dalla seconda posizione, considerato il terzo tempo conquistato dal monegasco all’esito di una prova non esaltante. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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F1, GP Ungheria: Norris in pole davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc

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