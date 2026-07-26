Andrea Kimi Antonelli ha concluso il Gran Premio d'Ungheria in terza posizione, partendo dal settimo posto in griglia. Durante la gara, le Ferrari hanno utilizzato la Virtual Safety Car, che ha permesso ad Antonelli di limitare i danni e salire sul podio. La corsa si è conclusa con l'auto di Antonelli davanti a molte altre, grazie anche alla strategia adottata durante le fasi più delicate della competizione.

Dal settimo posto in griglia al terzo sul traguardo. Andrea Kimi Antonelli chiude il GP d'Ungheria con un podio che, per il peso specifico nella corsa al Mondiale, vale quasi quanto una vittoria. Il pilota della Mercedes sfrutta una gara solida, una strategia ben eseguita e guadagna punti preziosi sui rivali diretti Lewis Hamilton e George Russell, consolidando la propria posizione in classifica alla vigilia della pausa estiva. I due inglesi sono ora a 50 (il ferrarista) e 59 punti (il compagno di squadra). “È stata una gara molto dura, non era facile superare e abbiamo dovuto inventarci qualcosa a livello strategico” ha spiegato Antonelli al termine della corsa conclusa al terzo posto dietro a Lando Norris e Max Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli felice: "Limitati i danni. Il podio? Le Ferrari hanno sostato con la Virtual, sennò era dura"

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