Leclerc torna a vincere a Silverstone | ‘Con Antonelli sarebbe stata dura’ Ferrari in festa dopo il finale in Safety Car

Notizia in breve

Leclerc ha vinto di nuovo a Silverstone, tornando sul podio dopo la gara di Austin. La corsa si è conclusa con una Safety Car, influenzando gli ultimi giri. Durante la competizione, si è detto che con un altro pilota in pista sarebbe stata più difficile per lui. La Ferrari ha festeggiato il risultato, che ha segnato un momento importante nel campionato.