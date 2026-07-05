Leclerc torna a vincere a Silverstone | ‘Con Antonelli sarebbe stata dura’ Ferrari in festa dopo il finale in Safety Car
Leclerc ha vinto di nuovo a Silverstone, tornando sul podio dopo la gara di Austin. La corsa si è conclusa con una Safety Car, influenzando gli ultimi giri. Durante la competizione, si è detto che con un altro pilota in pista sarebbe stata più difficile per lui. La Ferrari ha festeggiato il risultato, che ha segnato un momento importante nel campionato.
Leclerc ritrova il successo a Silverstone dopo Austin: decisivi anche gli episodi finali. Charles Leclerc torna sul gradino più alto del podio e lo fa in uno dei Gran Premi più prestigiosi del calendario. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Ferrari conquista il Gran Premio di Gran Bretagna, precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo davanti al pubblico di casa. Per il monegasco è un ritorno al successo particolarmente significativo: non vinceva infatti dal Gran Premio degli Stati Uniti disputato ad Austin il 20 ottobre 2024. Una gara costruita con autorità ma anche segnata dagli episodi che hanno cambiato il finale, a partire dal problema tecnico che ha rallentato Kimi Antonelli fino all’ingresso della Safety Car dopo l’incidente di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Segui gli aggiornamenti su Antonelli.
LEZIONE SILVERSTONE: Hamilton in Pole con Ferrari — La Telemetria che Spiega Perché
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Leclerc trionfa con la Ferrari nel pazzo GP Silverstone: Russell beffa Hamilton 3°, Antonelli tradito da Mercedes
Antonelli vola: trionfo nella Sprint di Silverstone! Ferrari, Hamilton 2°, Leclerc 5°Kimi Antonelli ha vinto la Sprint a Silverstone, battendo Hamilton che si è classificato secondo.
Temi più discussi: Russell torna a vincere, 3° Antonelli. 5° Hamilton, solo 8° Leclerc; F1 | Antonelli storico a Silverstone: piega Hamilton e diventa il più giovane a vincere una Sprint; F1, Antonelli batte Hamilton nella sprint di Silverstone. Leclerc solo 5°; Formula 1: Antonelli conquista la pole a Silverstone, le Ferrari inseguono.
Charles LECLERC! Torna a vincere un GP dopo quasi 2 anni. Al termine di una gara pazzesca in cui Antonelli ha avuto problemi ed è rimasto in gara per racimolare un paio di punti. Verstappen è uscito. Charles vince nel momento più duro, una settimana do x.com
RUSSELL TORNA A VINCERE, LO FA IN AUSTRIA, A SPIELBERG - Secondo Verstappen, terzo Antonelli a completare il podio. Deludente Ferrari in quinta con Hamilton e in ottava con Leclerc #motorpaddock365 #f1 #austriangp facebook
F1, Leclerc vince a Silverstone, Antonelli sfortunato, Hamilton beffatoNegli ultimi giri succede di tutto: mentre Kimi sembrava pronto a riprendersi la prima posizione, viene fermato da un problema tecnico. L’incidente di Verstappen costa la seconda piazza a Hamilton ... ilgiornale.it
Charles Leclerc torna a vincere, il Gp di Gran Bretagna è suo! Sul podio anche Hamilton, sfortunato AntonelliLa gara si è chiusa praticamente in parata, alle spalle della Safety Car entrata dopo il ritiro di Max Verstappen. sportal.it
Può George Russell superare il suo compagno di squadra Kimi Antonelli per il primo posto? Con il Gran Premio d'Austria ormai concluso, il divario tra di loro è stato ridotto a soli 40 punti. reddit