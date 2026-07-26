Antonella Mosetti ha rivelato di aver ricevuto un'offerta di 300.000 euro da un uomo molto noto per trascorrere una serata con lei. La ex gieffina ha condiviso questa proposta senza rivelare l’identità del suo interlocutore. La proposta è arrivata tramite un messaggio privato, secondo quanto riferisce. Mosetti non ha commentato ulteriormente, limitandosi a confermare la ricezione dell'offerta.

L’ex gieffina Antonella Mosetti racconta la sorprendente proposta ricevuta da un uomo molto importante che le avrebbe offerto 300mila euro per trascorrere una serata insieme. Ecco cosa ha dichiarato e perché scelse di dire no. Leggi anche: Dietro il sorriso, c’è la tragedia: Antonella Mosetti racconta il calvario che ha attraversato, ecco il suo dolore più grande Nel corso della sua lunga carriera televisiva, Antonella Mosetti è stata spesso protagonista di gossip, curiosità e racconti legati al mondo dello spettacolo. Negli anni, però, non sono mancati anche episodi rimasti poco conosciuti, che solo recentemente la showgirl ha deciso di condividere con il pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Antonella Mosetti sorprende tutti: un uomo molto noto le ha offerto 300mila euro per una serata con lei, chi è?

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