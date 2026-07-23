Antonella Mosetti un uomo importante le ha fatto una folle proposta | Voleva darmi 300.000 per…

Un uomo le ha offerto 300.000 euro in passato per un comportamento sui social. Antonella Mosetti ha riferito di ricevere quotidianamente proposte indecenti sui social media. Durante un podcast, ha raccontato di aver subito richieste inappropriate e di essere spesso oggetto di offerte scandalose. La cantante e influencer ha sottolineato come queste proposte siano frequenti e spesso molto alte. Nessun dettaglio su eventuali azioni legali o risposte ufficiali è stato comunicato.

Antonella Mosetti racconta cosa le chiedono di fare sui social, un uomo le ha offerto una cifra folle in passato. Sono tantissime le proposte indecenti che Antonella Mosetti riceve sui social ogni giorno, ne ha parlato lei stessa durante una recente ospitata a No Lies Podcast. Antonella Mosetti ospite a No Lies Podcast (Screen TikTok @noliespodcast) A detta sua ne riceve più ora rispetto a quando era più giovane e le chiedono di fare qualsiasi cosa, ricevendo però dei grossi ‘no’ da parte sua. Ha poi svelato di aver ricevuto una folle proposta in passato, un uomo importante era disposto a darle una cifra enorme. Questo è ciò che ha raccontato: “La richiesta più assurda che ricevo dai miei ammiratori? La gente vuole passare una serata con me”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Si parla di: Antonella Mosetti, la proposta indecente da un uomo importante.

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