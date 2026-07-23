Una conduttrice televisiva ha riferito di aver ricevuto un'offerta di 300.000 euro per un incontro non specificato. La proposta è stata fatta da una persona non identificata e ha generato clamore sui social. La conduttrice ha confermato di aver rifiutato l'offerta, senza fornire ulteriori dettagli sull'episodio. La vicenda ha suscitato discussioni tra il pubblico, considerando la notorietà della donna nel mondo dello spettacolo.

Per anni è stata una delle protagoniste più chiacchierate della televisione italiana e, ancora oggi, ogni sua dichiarazione riesce a riaccendere il dibattito sui social. A distanza di tempo da alcune delle rivelazioni fatte nel corso di un podcast, un estratto dell’intervista è tornato improvvisamente virale su TikTok, raccogliendo migliaia di visualizzazioni, like e commenti da parte degli utenti. La clip, condivisa nuovamente dal profilo di No Lies Podcast, ha riportato al centro dell’attenzione un racconto che riguarda una proposta ricevuta molti anni fa da un uomo molto noto in Italia. Un episodio che la protagonista aveva già raccontato nel corso della lunga intervista, ma che oggi è tornato a far discutere soprattutto per la cifra citata e per le conseguenze che, a suo dire, quella scelta avrebbe avuto sulla sua vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mi ha offerto 300mila euro per…”. Proposta choc alla conduttrice tv: com’è finita

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