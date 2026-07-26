Anthony Joshua è stato messo a terra due volte durante il combattimento contro Kristian Prenga a Jeddah, Arabia Saudita. Dopo un inizio difficile, si è rialzato e ha vinto l'incontro in cinque minuti. Non sono stati annunciati piani ufficiali per un match contro Tyson Fury.

Anthony Joshua si è reso protagonista di un match drammatico sul ring di Jeddah (Arabia Saudita), dove ha rischiato veramente grosso contro il poco quotato albanese Kristian Prenga. Il già Campione del Mondo dei pesi massimi, reduce dalle due nette sconfitte contro l’ucraino Oleksandar Usyk (tra il 2021 e il 2022) e da quella contro il connazionale Daniel Dubois (nel 2024), è andato al tappeto per ben due volte nel corso di un primo round da brividi: un montante destro corto dopo pochi secondi e un gancio destro nella parte conclusiva, gli hanno fatto assaggiare la polvere. Visibilmente scosso, fuori misura, quasi distratto, probabilmente ancora colpito dalla morte di due cari amici in un incidente stradale pochi mesi fa (anch’egli si trovava su quell’auto), il 36enne britannico era con le spalle al muro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anthony Joshua va al tappeto due volte, poi si rianima e vince in cinque minuti. Si organizzerà con Fury?

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WINNER ANTHONY JOSHUA STOPPING KRISTIAN PRENGA IN ROUND 2. HOW DOES FURY VS AJ GO

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