Anthony Joshua vs Kristian Prenga | a che ora inizia l’incontro di boxe data canale TV del Regno Unito e live streaming online mentre AJ prende di mira la lotta di Tyson Fury

L'incontro tra Anthony Joshua e Kristian Prenga è in programma sabato sera. La boxe avrà inizio alle 20:00, con la trasmissione in diretta sul canale televisivo del Regno Unito e disponibile anche in live streaming online. L'evento si svolge in un’arena di grandi dimensioni, con numerosi spettatori attesi. Joshua si allena intensamente, puntando a una vittoria che potrebbe portarlo a sfidare Tyson Fury in futuro.

2026-07-23 23:16:00 Giorni caldissimi in redazione! Anthony Joshua afferma che il suo “obiettivo è conquistare l’universo” mentre si prepara per il suo ultimo incontro di ritorno sabato. Il colosso noto come AJ affronterà Kristian Prenga con quasi tutta l’attenzione su un potenziale scontro tanto atteso tra l’icona della boxe dei pesi massimi e il collega britannico Tyson Fury. “Ma prima dobbiamo conquistare la Terra”, ha avvertito il londinese. “Sono forte e sono pronto per la sfida, un milione per cento.” Ecco quando si svolge Joshua vs Prenga, a che ora inizia, dove guardarlo e le ultime novità su Tyson Fury. Anthony Joshua vs Kristian Prenga: appuntamento del combattimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Anthony Joshua vs Kristian Prenga – Full Fight Breakdown | Expert Analysis & KO Prediction!

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Temi più discussi: Joshua-Prenga, il ritorno di Spence e la grande Muay Thai: cosa vedere su DAZN questa settimana; Nel team di Prenga è forte la convinzione che l'albanese batterà Joshua a Jeddah; Prenga è convinto di battere Joshua per ko ma sono in pochi disposti a credergli; A Jeddah sabato la prima difesa Wbo di Hamzah Sheeraz contro Zachenhuber.

Anthony Joshua vs Kristian Prenga – Come pensi che andrà a finire? reddit

Anthony Joshua vs. Kristian Prenga press conference quotes and fight predictionAnthony Joshua (29-4, 26 KOs) will soon take on Kristian Prenga (20-1, 20 KOs) in a 12-round heavyweight bout. The July 25 event will take place at the Jeddah Superdome in Saudi Arabia. Fight fans ... msn.com

What time is Anthony Joshua vs Kristian Prenga? Date, schedule, and location for Tyson Fury tune-upAnthony Joshua is on a collision course with Tyson Fury, but he will have to get through Kristian Prenga first this weekend. The unknown Albanian heavyweight has been selected as a tune-up ... talksport.com