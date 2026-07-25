Un pugile inglese ha conquistato il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, stabilendo un record contro un avversario che affronterà Anthony Joshua nel prossimo incontro. La vittoria è stata annunciata sui social e sui media sportivi, attirando l’attenzione degli appassionati. L’evento si svolgerà sabato e il risultato ha già generato discussioni sulla futura sfida tra Joshua e il suo nuovo rivale.

2026-07-25 11:20:00 Il web non parla d’altro: L’eroe della boxe di Kristian Prenga è un pugile inglese diventato campione del mondo dei pesi massimi decenni prima dell’avversario dell’albanese sabato, Anthony Joshua. Lennox Lewis è la principale ispirazione di Prenga e una volta gli ha parlato su FaceTime, secondo il tiro lungo 101 contro il combattente noto come AJ. Se Prenga riuscisse a mettere a segno uno shock, si catapulterebbe nella contesa per diventare uno dei successori di Lewis e Joshua come celebri titolisti. Ecco uno sguardo al record di boxe di Prenga, cosa ha detto sull’incontro e i dettagli chiave del suo incontro con Joshua. Record di Kristian Prenga: artista ad eliminazione diretta della boxe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kristian Prenga: record di avversario di Anthony Joshua nel prossimo incontro per AJ mentre incombe il successo della boxe con Tyson Fury

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