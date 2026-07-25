Kristian Prenga | record di avversario di Anthony Joshua nel prossimo incontro per AJ mentre incombe il successo della boxe con Tyson Fury
Un pugile inglese ha conquistato il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, stabilendo un record contro un avversario che affronterà Anthony Joshua nel prossimo incontro. La vittoria è stata annunciata sui social e sui media sportivi, attirando l’attenzione degli appassionati. L’evento si svolgerà sabato e il risultato ha già generato discussioni sulla futura sfida tra Joshua e il suo nuovo rivale.
2026-07-25 11:20:00 Il web non parla d’altro: L’eroe della boxe di Kristian Prenga è un pugile inglese diventato campione del mondo dei pesi massimi decenni prima dell’avversario dell’albanese sabato, Anthony Joshua. Lennox Lewis è la principale ispirazione di Prenga e una volta gli ha parlato su FaceTime, secondo il tiro lungo 101 contro il combattente noto come AJ. Se Prenga riuscisse a mettere a segno uno shock, si catapulterebbe nella contesa per diventare uno dei successori di Lewis e Joshua come celebri titolisti. Ecco uno sguardo al record di boxe di Prenga, cosa ha detto sull’incontro e i dettagli chiave del suo incontro con Joshua. Record di Kristian Prenga: artista ad eliminazione diretta della boxe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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L’aquila albanese. Domani l’ex campione dei massimi Anthony Joshua affronterà il colosso albanese Kristian Prenga in Arabia Saudita. Contrariamente alla tendenza attuale del pugilato, tra AJ e Prenga non c’è stato nessun trash talking. Non si sono sentite facebook
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