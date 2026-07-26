Un'azienda ha inviato una lettera al Governo per protestare contro l’installazione di una stazione radio base 5G su una collina nel comune di Massa e Cozzile. La richiesta si concentra sul presunto impatto paesaggistico, definito come uno scempio. La decisione di collocare l’antenna sulla collina ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali. L’installazione è prevista nella località Croci. La comunicazione è stata recapitata il 26 luglio 2026.

Massa e Cozzile (Pistoia), 26 luglio 2026 – Forte preoccupazione per l’installazione della stazione radio base 5G nel comune di Massa e Cozzile in località Croci. Per questo il sindaco Marzia Niccoli ha scritto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai vari ministeri coinvolti, alla Regione, alla Soprintendenza, alla provincia di Pistoia e ai parlamentari del territorio. Il Tar aveva respinto il ricorso dell’amministrazione comunale ma il primo cittadino non si arrende. E chiede interventi urgenti di mitigazione paesaggistica e di revisione della normativa vigente. “Esprimo la più profonda amarezza per l’esito della vicenda che ha portato alla realizzazione della nuova stazione radio base nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna 5G sulle colline, lettera al Governo. “Scempio paesaggistico”

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