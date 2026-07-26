Antenna 5G sulle colline lettera al Governo Scempio paesaggistico
Un'azienda ha inviato una lettera al Governo per protestare contro l’installazione di una stazione radio base 5G su una collina nel comune di Massa e Cozzile. La richiesta si concentra sul presunto impatto paesaggistico, definito come uno scempio. La decisione di collocare l’antenna sulla collina ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le associazioni locali. L’installazione è prevista nella località Croci. La comunicazione è stata recapitata il 26 luglio 2026.
Massa e Cozzile (Pistoia), 26 luglio 2026 – Forte preoccupazione per l’installazione della stazione radio base 5G nel comune di Massa e Cozzile in località Croci. Per questo il sindaco Marzia Niccoli ha scritto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai vari ministeri coinvolti, alla Regione, alla Soprintendenza, alla provincia di Pistoia e ai parlamentari del territorio. Il Tar aveva respinto il ricorso dell’amministrazione comunale ma il primo cittadino non si arrende. E chiede interventi urgenti di mitigazione paesaggistica e di revisione della normativa vigente. “Esprimo la più profonda amarezza per l’esito della vicenda che ha portato alla realizzazione della nuova stazione radio base nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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