Comune di Lavagno ricorre al Consiglio di Stato contro l' antenna 5G a San Briccio

Il Comune di Lavagno ha deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato contro una sentenza del Tar Veneto, resa pubblica il 23 aprile. La causa riguarda l'installazione di un'antenna 5G a San Briccio. La decisione arriva dopo la sentenza emessa dalla terza sezione del Tar Veneto, che ora viene contestata davanti all'organo superiore. La questione coinvolge questioni legali relative alla localizzazione e all'autorizzazione dell'antenna.

Il Comune di Lavagno ha annunciato la decisione di impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza della terza sezione del Tar Veneto pubblicata il 23 aprile scorso. I giudici amministrativi avevano accolto il ricorso di Inwit, società incaricata da Tim per la realizzazione di un’antenna 5G. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Consiglio Comunale di Lavagno del 27/11/2025

Sullo stesso argomento

Castrocielo, al via i lavori per l'antenna 5G in via San Liberatore. Il Comune: "Ribadiamo la nostra ferma contrarietà"Le ruspe e gli operai sono entrati in azione, ma l'Amministrazione Comunale non arretra di un millimetro sulla propria posizione politica e...

Grano duro: Granosalus ricorre al Consiglio di Stato contro la CUN? Domande chiave Perché il Ministero ha ignorato le risoluzioni parlamentari già approvate? Chi sono i produttori che rischiano l'esclusione dal...