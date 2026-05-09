In un’area di Tivoli, sono emerse questioni legate all’installazione di un’antenna 5G, con un’interrogazione parlamentare che coinvolge la zona vincolata. Si indaga su come il silenzio-assenso possa aver annullato un parere negativo espresso dalla Soprintendenza e sui motivi per cui i Carabinieri Forestali sono intervenuti direttamente nel cantiere, sollevando dubbi sulla gestione e le autorizzazioni del progetto.

? Punti chiave Come può il silenzio-assenso annullare il parere negativo della Soprintendenza?. Perché i Carabinieri Forestali sono intervenuti direttamente nel cantiere di Tivoli?. Chi deve decidere se sospendere i lavori nell'area archeologica protetta?. Quali conseguenze avrà l'interrogazione parlamentare sulla tutela del paesaggio locale?.? In Breve Progetto INWIT avviato tramite portale SUAP il 30 giugno 2025. Soprintendenza ha espresso due pareri negativi prima del silenzio-assenso comunale. Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio hanno inviato atti alla Procura di Tivoli. Interrogazione rivolta ai ministri Alessandro Giuli e Tommaso Foti il 7 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antenna 5G a Tivoli: interrogazione parlamentare su zona vincolata

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