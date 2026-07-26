ANOMALIA ITALIANA

In Italia, alcune memorie storiche rimangono vivi nel tempo, mentre altre sembrano dissolversi. Le testimonianze di certi eventi antichi vengono conservate e trasmesse, diventando veri e propri monumenti culturali. Al contrario, altre narrazioni, spesso legate a episodi meno ufficiali o più controversi, si affievoliscono o vengono dimenticate. Questa differenza si manifesta nel modo in cui le diverse storie vengono tramandate e ricordate nel corso degli anni.

In Italia c’è un fenomeno curioso, quasi antropologico: il passato non passa mai, ma in alcuni casi passa in modo selettivo. Ci sono memorie che diventano monoliti e altre che diventano vapori. Il fascismo è un monolite. Il comunismo è un vapore. E così, nel dibattito pubblico, succede qualcosa di strano: si demonizza il fascismo non solo per ciò che è stato — cosa sacrosanta — ma per ciò che potrebbe essere, come se ogni decisione di un governo che non sia di sinistra fosse un preludio alla Marcia su Roma. E allo stesso tempo si sorvola sul fatto che il comunismo storico, quello delle origini, quello sovietico, quello rivoluzionario, abbia praticato violenza, repressione, epurazioni, persecuzioni, censura, polizia politica ben prima che il fascismo esistesse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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