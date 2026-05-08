Buoni pasto per i dipendenti pubblici potrebbero aumentare oltre i 7 euro ma per la scuola ancora si discute | Chiudere un’anomalia tutta italiana

Da orizzontescuola.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i dipendenti pubblici, in particolare quelli delle amministrazioni centrali, si ipotizza un aumento dei buoni pasto oltre i 7 euro. La questione riguarda anche il settore scolastico, dove si continua a discutere sulla possibilità di eliminare un'irregolarità diffusa nel sistema italiano. La decisione finale non è ancora stata presa, ma si tratta di un tema che sta ricevendo attenzione tra le istituzioni coinvolte.

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