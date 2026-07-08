Bradisismo Vulnerabilità Mobilità e Anomalia CO2

L'Osservatorio Scientifico Flegreo monitora da vicino l'evoluzione della crisi bradisismica, che causa disagi alla popolazione. Si evidenziano criticità nelle azioni di Protezione Civile, ritenute troppo lente o inadeguate nel garantire la sicurezza degli edifici e l’efficienza dei mezzi di trasporto. La vulnerabilità delle strutture e la mobilità dei cittadini sono al centro delle preoccupazioni, mentre vengono osservate anche variazioni nell’anomalia di CO2 nella zona.

“Noi dell’Osservatorio Scientifico Flegreo (OSF) seguiamo con molta attenzione l’evolversi della crisi bradisismica che crea sempre più disagi alla popolazione anche per la lentezza e talora inadeguatezza delle azioni di Protezione Civile per la sicurezza degli edifici e per una minima efficienza dei mezzi di locomozione. Sugli interventi per la riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio si registra una grave confusione che l’amministrazione della città non riesce a superare, rinviando tutte le responsabilità alla norma che separa i cittadini tra “buoni e cattivi” e alla Ministro delle Protezione Civile, che non ha mostrato... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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