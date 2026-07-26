Annuncio bomba | Barbara D’Urso pronta al grande ritorno?

Barbara D’Urso potrebbe tornare in televisione come giudice di un programma di Rai, dopo aver partecipato come concorrente in un’altra trasmissione. La possibilità di un suo coinvolgimento in “Ballando con le Stelle” è stata ventilata come un’ipotesi concreta. La notizia riguarda un possibile nuovo ruolo per la presentatrice, che potrebbe tornare in prima serata in un format diverso da quelli a cui era abituata.

. Dopo l’esperienza da concorrente, la celebre presentatrice potrebbe sedere al tavolo dei giudici Rai. Barbara D’Urso e Ballando con le Stelle potrebbero essere pronti a scrivere un nuovo, sorprendente capitolo della televisione italiana. La conduttrice napoletana sarebbe infatti sempre più vicina a entrare nella giuria dello storico show del sabato sera di Rai 1 guidato da Milly Carlucci, un ritorno in grande stile dopo una lunga fase di trasformazione professionale che l’ha vista lontana dai riflettori della prima serata. Le indiscrezioni e la trattativa. L’accordo non sarebbe ancora stato ufficializzato, ma secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore la firma sarebbe ormai il tassello mancante per concretizzare un’operazione destinata a far parlare. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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