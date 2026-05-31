Barbara D’Urso pronta al ritorno in Rai | il nuovo programma che richiama l’eredità televisiva di Raffaella Carrà potrebbe arrivare già in autunno
Barbara D’Urso potrebbe tornare in Rai con un nuovo programma già in autunno. La trasmissione sarebbe ispirata all’eredità di Raffaella Carrà e si aggiunge alle recenti indiscrezioni sulla sua partecipazione a progetti televisivi. Dopo mesi di voci e trattative non ufficializzate, l’indiscrezione circola come possibile ritorno nel palinsesto della rete pubblica. La conferma ufficiale non è ancora arrivata.
Barbara D’Urso torna al centro delle indiscrezioni televisive dopo mesi di voci e trattative mai confermate. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sarebbe vicina a un importante ritorno in Rai con un nuovo progetto destinato alla stagione autunnale. Un format che, per caratteristiche e spirito, richiamerebbe uno dei programmi più amati legati al nome di Raffaella Carrà e che potrebbe segnare una nuova fase della carriera della presentatrice. Barbara D’Urso e il possibile ritorno in Rai: cresce l’attesa. Il nome di Barbara D’Urso continua a essere uno dei più discussi nel panorama televisivo italiano. Dopo un lungo periodo lontano dalla conduzione di programmi quotidiani e dopo mesi di indiscrezioni che si sono susseguite senza conferme ufficiali, nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi mosso concretamente. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Barbara D'Urso pronta a tornare in Domenica In una rivoluzione in arrivo
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