Negli ultimi mesi, la conduttrice è stata al centro del dibattito sui media e sui social per le voci riguardanti il suo futuro professionale e la fine della collaborazione con Mediaset.

Barbara D’Urso continua a far parlare di sé anche lontano dal piccolo schermo. Negli ultimi mesi la conduttrice è rimasta spesso al centro del dibattito televisivo e social, tra indiscrezioni sul suo futuro e l’addio doloroso a Mediaset che continua a far discutere fan e addetti ai lavori. Intanto, dopo l’esperienza da concorrente a “Ballando con le stelle”, dove aveva chiuso al terzo posto, in molti si chiedono quando arriverà davvero il suo ritorno in tv. Nelle scorse settimane si era parlato anche delle trattative con la Rai per un nuovo progetto. A confermarlo erano state le parole del direttore Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Barbara D’Urso, l’annuncio bomba e il pubblico incredulo: “Ma veramente?”

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