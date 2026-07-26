Anna Polinari ha vinto i 400 metri agli Assoluti con un tempo soddisfacente, mostrando segnali positivi in vista della staffetta. La gara ha rispettato le gerarchie stagionali, con la atleta che si è confermata come una delle principali protagoniste della disciplina. La vittoria si è concretizzata con un risultato che evidenzia un passo avanti rispetto alle prestazioni precedenti, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama nazionale.

Gerarchie stagionali sostanzialmente rispettate nei 400 metri donne ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica. Anna Polinari si è confermata la miglior interprete azzurra sul giro di pista, dominando la finale odierna allo stadio Ridolfi di Firenze e conquistando il secondo titolo tricolore consecutivo all’aperto sulla distanza dopo il sigillo di un anno fa a Caorle. Oggi la 27enne veronese era la grande favorita per quanto fatto sin qui in stagione e lo ha dimostrato, provando un passaggio piuttosto aggressivo e trionfando con un buon 51.38 in seguito ad un lieve calo nel rettilineo conclusivo. Polinari, capace di spingersi fino a 50.36 dieci giorni fa a Madrid (accarezzando il primato italiano di Libania Grenot), non è riuscita ad avvicinare il suo personale ma resta comunque la leader della 4×400 azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Polinari in trionfo sui 400 metri agli Assoluti con un buon tempo: segnali positivi in chiave staffetta

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