Marcell Jacobs rasenta il muro! Buon tempo nel vento al rientro primi segnali positivi

Durante il Meeting di Savona, Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 10.01 secondi nella finale, ottenendo un tempo vicino al limite dei dieci secondi. La gara si è svolta con una spinta di vento di 2,7 metri al secondo, superiore al limite regolamentare di 2,0 ms per l’omologazione ufficiale della prestazione. Questo risultato rappresenta un primo segnale positivo nel suo percorso di ritorno in forma, anche se il cronometro ha segnato un tempo leggermente fuori dalla soglia ufficiale.

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Marcell Jacobs ha accarezzato il muro dei dieci secondi sui 100 metri, correndo in 10.01 in occasione della finale del Meeting di Savona, anche se sostenuto da una folata a favore di 2,7 ms (dunque oltre il limite di 2,0 ms imposto dal regolamento per omologare le prestazioni a fini statistici). Un crono ventoso comunque di rilievo per il Campione Olimpico di Tokyo 2020, che era al suo rientro in gara dopo otto mesi e che ha aperto la propria stagione sul rettilineo della Fontanassa, dove in passato firmò il record italiano e lanciò la volata verso l’apoteosi a cinque cerchi. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore ha chiuso al terzo posto, alle spalle del britannico Romell Glave (9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs rasenta il muro! Buon tempo nel vento al rientro, primi segnali positivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza sul lavoro, «nel 2026 primi segnali positivi, ma non è una svolta»Oggi, 28 aprile, si celebra la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro del 28 aprile 2026. Marcell Jacobs torna senza strafare a Savona, tempo non omologabile: nuovo esame in finaleMarcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara a otto mesi di distanza dall’ultima apparizione, dopo essere tornato sotto la guida di coach Paolo... Marcell Jacobs torna senza strafare a Savona, tempo non omologabile: nuovo esame in finaleMarcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara a otto mesi di distanza dall'ultima apparizione, dopo essere tornato sotto la guida di coach Paolo ... oasport.it Marcell Jacobs riparte da Savona. Il ritorno con Camossi e la strada tracciata verso Los Angeles 2028Otto mesi dopo un Mondiale da incubo a Tokyo che sembrava potesse rappresentare addirittura l'ultimo atto di una gloriosa carriera, Marcell Jacobs ha ... oasport.it