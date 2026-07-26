Anna Bisogno | Da Garlasco a Temptation Island in Tv vince il plausibile Vero e falso non contano più

Notizia in breve

Anna Bisogno osserva che la televisione attuale privilegia la plausibilità rispetto alla verità assoluta. In un panorama mediatico in evoluzione, il pubblico si orienta verso contenuti che sembrano più realistici, anche se non lo sono. La docente di storia della televisione analizza come programmi di generi diversi, come il caso giudiziario e il reality, si siano incontrati in questa tendenza, contribuendo a un mutamento delle aspettative e delle modalità di fruizione.