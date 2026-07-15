Cristian e Soraya escono separati da Temptation Island ma a lei non interessa Dimitri lo spoiler sulla coppia

Soraya e Cristian sono usciti separati dal programma, con la ragazza che avrebbe rifiutato di approfondire la conoscenza con il tentatore Dimitri. Dopo un primo falò rifiutato, la coppia avrebbe deciso di lasciare il programma senza riavvicinarsi. Le indiscrezioni indicano che Soraya non sarebbe interessata a Dimitri, e i due ex concorrenti avrebbero concluso il percorso insieme, ma senza continuare la relazione.

Come finirà il percorso di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino a Temptation Island? Secondo alcune indiscrezioni, dopo un primo falò rifiutato da parte della ragazza, i due sarebbero usciti separati e lei avrebbe deciso di non approfondire la conoscenza con il tentatore Dimitri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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