Andrea denigra Iris a Temptation Island | Ho bisogno di fare sesso lei nel tempo libero colora pupazzi

Durante il programma Temptation Island, un partecipante ha commentato negativamente sulla fidanzata, affermando che preferirebbe una compagna più dominante. In passato, il concorrente è stato coinvolto in chat e scambi di foto intime con altre ragazze. Ha inoltre criticato la fidanzata, sostenendo che passa il tempo libero colorando pupazzi invece di dedicarsi alla relazione. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e nei media italiani.

Il barman pugliese Andrea Petraroli colleziona chat e foto intime con altre ragazze ma la colpa, ovviamente, è della fidanzata Iris De Lorenzis: "È troppo brava, preferirei una che mi tiene per le palle". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temptation Island 2026: Ecco Iris e Andrea, la Sesta Coppia

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