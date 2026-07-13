Andrea denigra Iris a Temptation Island | Ho bisogno di fare sesso lei nel tempo libero colora pupazzi
Durante il programma Temptation Island, un partecipante ha commentato negativamente sulla fidanzata, affermando che preferirebbe una compagna più dominante. In passato, il concorrente è stato coinvolto in chat e scambi di foto intime con altre ragazze. Ha inoltre criticato la fidanzata, sostenendo che passa il tempo libero colorando pupazzi invece di dedicarsi alla relazione. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e nei media italiani.
Il barman pugliese Andrea Petraroli colleziona chat e foto intime con altre ragazze ma la colpa, ovviamente, è della fidanzata Iris De Lorenzis: "È troppo brava, preferirei una che mi tiene per le palle". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.
Temptation Island 2026: Ecco Iris e Andrea, la Sesta Coppia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Temptation Island 2026, Andrea e Iris sono la sesta coppia: “Ho scoperto delle chat”
Temptation Island 2026, Andrea e Iris sono la sesta coppiaAndrea e Iris sono la sesta coppia di Temptation Island 2026, in onda su Canale 5 dal 24 giugno.
Argomenti più discussi: Andrea denigra Iris a Temptation Island: Ho bisogno di fare sesso, lei nel tempo libero colora pupazzi; Chi sono Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli a Temptation Island: età, lavoro e profili Instagram.
Il falò a tre di Temptation Island tra Giada, Rosario e Alessandra apre un tema più grande: perché consideriamo normale controllare il telefono di chi amiamo? facebook
Andrea denigra Iris a Temptation Island: Ho bisogno di fare sesso, lei nel tempo libero colora pupazziIl barman pugliese Andrea Petraroli colleziona chat e foto intime con altre ragazze ma la colpa, ovviamente, è della fidanzata Iris De Lorenzis: È ... fanpage.it
Andrea distrugge Iris a Temptation Island: Noiosa! Io voglio fare sess*, lei è sempre stanca | Lei furiosaInizia il percorso nei sentimenti di Andrea e Iris a Temptation Island 2026: lui la critica aspramente e parla della loro intimità ... ilsussidiario.net