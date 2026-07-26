angelo mellone diventa autore di domenica in

Il direttore del daytime in Rai ha annunciato che si occuperà come autore di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. La decisione arriva in un momento in cui alcuni dirigenti lasciano l’azienda, ma lui ha scelto di entrare nel gruppo autoriale del programma. La sua collaborazione con Domenica In si aggiunge al suo ruolo di responsabile della programmazione diurna. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda.

Mentre in tanti in Rai lasciano il campo, c’è chi dalla poltrona della dirigenza decide di entrare nel gruppo autoriale:Angelo Mellone, direttore daytime, ha deciso che diventerà un autore di Domenica In, al fianco di Mara Venier. Con la conduttrice – che non vuole cedere la scrivania- ha deciso di riscrivere il programma, apportando una serie di novità. In una lunga intervista alMessaggero, ancora una volta, ha mostrato la sua sicurezza e caparbia, tipica di chi è convinto che il lavoro che sta facendo cammini su un’ottima strada. Non si chiede cosa vuole il pubblico, se può essere stanco o meno di Mara Venier. Secondo lui al momento “non... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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