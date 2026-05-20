Druso concerto d’autore con Angelo Angeleri From be to pops

Ranica. Domenica 24 maggio, alle 18, al Druso di Ranica, prenderà vita un concerto d’autore arrangiato in chiave popfunk, bepopbluesy. Protagonisti saranno i From be to pops, con Claudio Angeleri, il pianista il sassofonista Gabriele Comeglio, la versatile cantante bresciana Paola Milzani, il bassista Marco Esposito, il batterista Matteo Milesi e, come nuovo innesto, Michele Gentilini alla chitarra. Nati nel 2001 grazie ad un disco accolto in modo favorevole dalla critica. In programma famose canzoni di grandi autori italiani: da Gino Paoli a Fabio Concato, da da Bruno Martino a Pino Donaggio e rese celebri negli anni da grandi interpreti nazionali e internazionali quali Mina, Ornella Vanoni, Joao Gilberto, Gilberto Gil, Elvis Presley. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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