Peppino Di Capri è morto addio al re della melodia italiana autore di ?Champagne? | una vita di successi ed eleganza I funerali domenica in piazzetta

È morto a 87 anni nella sua isola natale il musicista e interprete della musica italiana. Il suo nome è legato a successi come “Champagne”. La notizia è stata diffusa oggi, 11 luglio. Il musicista, pianista raffinato, ha lasciato i figli Nico, Edoardo e Daria. I funerali si terranno domenica in piazzetta. La sua carriera si è contraddistinta per una lunga serie di successi ed eleganza.

È morto nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online oggi, 11 luglio. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella chi era Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, mostrò fin da bambino uno straordinario talento musicale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganzaPeppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa Castiglione, sull'isola di residenza.

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