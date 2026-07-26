Angelina Mango ecco dove vive la vincitrice di Sanremo | la casa sui Navigli custodisce il ricordo più prezioso di papà Pino

Da screenworld.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Angelina Mango vive in una casa situata sui Navigli, dove conserva un ricordo speciale del padre. La residenza è stata visitata di recente, rivelando dettagli sulla sua abitazione e gli oggetti che custodisce. La cantante, vincitrice di Sanremo, sarà protagonista di una nuova esibizione a Piazza del Popolo il 24 luglio 2026, partecipando a TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1.

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Venerdì 24 luglio 2026, Angelina Mango tornerà sotto i riflettori di Piazza del Popolo per una nuova puntata di TIM Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1. Sul palco romano, la cantante lucana canterà insieme a Marco Mengoni il loro successo “Canto d’amore”, continuando a consolidare quella presenza scenica che l’ha resa una delle voci più apprezzate della nuova scena musicale italiana. Ma quando i riflettori si spengono e il pubblico torna a casa, dove va Angelina Mango? La risposta si trova nel cuore pulsante di Milano, tra i canali storici dei Navigli, dove la vincitrice di Sanremo 2024 ha costruito il suo rifugio personale, uno spazio che racconta molto della sua identità artistica e umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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