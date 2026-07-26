Angelina Mango ecco dove vive la vincitrice di Sanremo | la casa sui Navigli custodisce il ricordo più prezioso di papà Pino

Angelina Mango vive in una casa situata sui Navigli, dove conserva un ricordo speciale del padre. La residenza è stata visitata di recente, rivelando dettagli sulla sua abitazione e gli oggetti che custodisce. La cantante, vincitrice di Sanremo, sarà protagonista di una nuova esibizione a Piazza del Popolo il 24 luglio 2026, partecipando a TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1.

Venerdì 24 luglio 2026, Angelina Mango tornerà sotto i riflettori di Piazza del Popolo per una nuova puntata di TIM Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1. Sul palco romano, la cantante lucana canterà insieme a Marco Mengoni il loro successo “Canto d’amore”, continuando a consolidare quella presenza scenica che l’ha resa una delle voci più apprezzate della nuova scena musicale italiana. Ma quando i riflettori si spengono e il pubblico torna a casa, dove va Angelina Mango? La risposta si trova nel cuore pulsante di Milano, tra i canali storici dei Navigli, dove la vincitrice di Sanremo 2024 ha costruito il suo rifugio personale, uno spazio che racconta molto della sua identità artistica e umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelina Mango torna live e apre il concerto con una nuova versione de La Noia

Notizie e thread social correlati

Angelina Mango, il nuovo taglio di capelli sulle note di Pino Daniele è già cultAngelina Mango ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli accompagnato dalla canzone di Pino Daniele.

Angelina Mango mostra il nuovo look sui social e il video diventa virale con un milione e mezzo di viewsUn video in cui si vede Angelina Mango con un nuovo look ha raggiunto circa un milione e mezzo di visualizzazioni sui social.

Temi più discussi: Angelina Mango, la casa a Milano: lo scaffale con il giradischi e i vinili, la cucina tappezzata di poster, il soggiorno luminoso e colorato; Da Angelina Mango a Tommaso Paradiso, che cast al Future Hits Live di Radio Zeta; Angelina Mango: la sua casa ai Navigli a Milano tra vinili, stanza colorata e arredi minimal, tra musica e vita privata; Angelina Mango torna in concerto con Nina canta nei teatri d’estate – Scaletta, date e biglietti.

Ecco la seconda esibizione integrale di Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni nella terza puntata di Tim Summer Hits + intervista. Da Piazza del Popolo, Roma. (24.07.2026) #TimSummerHits x.com

Angelina Mango, la casa a Milano: lo scaffale con il giradischi e i vinili, la cucina tappezzata di poster, il soggiorno luminoso e coloratoDopo il successo dei primi due appuntamenti, TIM Summer Hits torna venerdì 24 luglio in prima serata alle 21.30 su Rai 1. Da Piazza ... msn.com

Angelina Mango: la sua casa ai Navigli a Milano tra vinili, stanza colorata e arredi minimal, tra musica e vita privataDopo il successo dei primi due appuntamenti, TIM Summer Hits torna venerdì 24 luglio in prima serata alle 21.30 su Rai 1. Da Piazza del Popolo, ... msn.com