Un video in cui si vede Angelina Mango con un nuovo look ha raggiunto circa un milione e mezzo di visualizzazioni sui social. La cantante si sta preparando per la stagione estiva, durante la quale sarà impegnata nel tour intitolato “Nina canta nei teatri d’estate”. La prima data è programmata per il 17 luglio in un teatro romano.

Angelina Mango si sta preparando per la tranche estiva del suo tour “Nina canta nei teatri d’estate”, al via il 17 luglio dal Teatro Romano di Verona. Nel frattempo la cantante, tra una pausa e l’altra, si dedica a TikTok dove si diverte a ballare e a condividere brevi clip con i suoi 1.100.000 di follower. L’artista ha mostrato il suo nuovo look con una breve clip, sempre danzante, che in sole 24 ore ha totalizzato 1.500.000 di visualizzazioni, a dimostrazione della grande popolarità della vincitrice del Festival di Sanremo 2024. A conclusione del tour Nina canta nei teatri dello scorso marzo, Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa quattro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Angelina Mango mostra il nuovo look sui social e il video diventa virale con un milione e mezzo di views

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelina Mango cambia look in occasione del suo ultimo concerto i commenti

Notizie e thread social correlati

Angelina Mango duetta a sorpresa con Marco Mengoni in mezzo al pubblico: il video è da brividiDurante un evento musicale, Angelina Mango ha sorpreso il pubblico duettando con Marco Mengoni tra la gente presente.

Leggi anche: Angelina Mango festeggia sui social: “25 anni un po’ intensi”

Temi più discussi: Angelina Mango, oltre un milione di visualizzazioni in 24 ore: qui il VIDEO da record; Angelina Mango in concerto sabato 8 agosto, nella Cava del Sole a Matera; Angelina Mango, boom di click: il nuovo cambio look condiviso sui social, il video.

Davvero è lei?. Angelina Mango cambia look, i fan stentano a riconoscerla!Scopri il ritorno di Angelina Mango con il suo nuovo album Caramé e il rinnovato look. Talento, crescita e interazione sui social ... bigodino.it

Angelina Mango, boom di click: il nuovo cambio look condiviso sui social, il videoAngelina Mango conquista i social: un boom di click per il video con il suo nuovo look. Il video su TikTok. Dopo un periodo non certo facile, Angelina Mango sembra aver ritrovato la serenità. Infatti, ... donnaglamour.it