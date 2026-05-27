Angelina Mango ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli accompagnato dalla canzone di Pino Daniele. La cantante ha mostrato il cambiamento sui social, attirando l’attenzione dei follower. Il nuovo look è stato condiviso tramite foto e video, senza ulteriori commenti. La modifica capillare ha generato molte reazioni tra gli utenti, alcuni apprezzando lo stile, altri commentando il risultato. Non sono stati annunciati dettagli sul motivo del cambiamento.

Un cambio di look spesso è molto più di una semplice seduta dall’hairstylist. È una scelta che si trasforma in una dichiarazione d’indipendenza e di rinascita, come nel caso di Angelina Mango che da qualche tempo sfoggia un nuovo taglio di capelli che la rende ben diversa dalla giovane sognante dalla lunga chioma castana a cui ci aveva abituati. Lo sanno bene i suoi follower di TikTok, dove ha condiviso un video in cui danza sulle emblematiche note di un brano di Pino Daniele e che è già diventato uno dei più visti di sempre. Il video diventato virale. Al centro del video ci sono pochi ma divertenti secondi di irresistibile quotidianità. Angelina Mango indosa un abitino verde, abbinato a una camicia a quadri ton sur ton, e scrive: “Cosa vorrei nella mia testa quando devo vestirmi”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angelina Mango, il nuovo taglio di capelli sulle note di Pino Daniele è già cult

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