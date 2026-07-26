Un atleta ha superato i 18 metri nel salto triplo, una distanza raggiunta solo 16 volte nella storia. L’impresa si è verificata a pochi metri dalle Colonne d’Ercole, vicino allo Stretto di Gibilterra. Nel frattempo, tre italiani partecipano agli Europei di atletica. La misura di 18 metri rappresenta un risultato raro e di grande livello nel salto triplo.

I diciotto metri nel salto triplo rappresentano un traguardo per pochi impavidi coraggiosi, talenti unici ed esemplari, mostri di bravura capaci di valicare una soglia molto vicina all’ignoto, poco frequentata. Il pantheon dell’eccellenza, la meta dei migliori di sempre, quasi il punto d’arrivo e di non ritorno, le Colonne d’Ercole oltre cui soltanto otto uomini sono riusciti a mettere il naso. Soltanto sedici volte nella storia di questa disciplina si è provato il brivido di vedere il “diciotto” davanti. La prima volta il 7 agosto 1995, quando il britannico Jonathan Edwards volò a 18.29 metri in quel di Göteborg (ancora oggi record del mondo), l’ultima l’11 giugno 2024, quando lo spagnolo Jordan Diaz trionfò agli Europei di Roma con 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Diaz vede l’allunaggio: 18 metri quasi sotto i piedi, a un passo dalle Colonne d’Ercole. Solo 16 volte. E i tre italiani agli Europei…

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