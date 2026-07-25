LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | fuochi d’artificio! Diaz vicino ai 18 metri sassata di Fabbri Jacobs e Battocletti in scioltezza
Andy Diaz ha vinto la gara di salto triplo con un salto di 17 metri, stabilendo un nuovo record nazionale. Durante la competizione, Diaz si è avvicinato ai 18 metri. Nella stessa giornata, Fabbri ha lanciato una sassata, mentre Jacobs e Battocletti hanno gareggiato senza difficoltà. La finale dei 5000 metri maschili è iniziata alle 22.19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Cominciano i 5000 metri maschili! 22.17 Si è conclusa anche la gara del salto triplo. Andy Diaz fa la storia e vince con il nuovo primato nazionale di 17.87. Al secondo posto Biasutti, con un sorprendente 17.32 (PB). Al terzo posto Andrea Dallavalle (16.86), non in una splendida serata. 22.15 Manca solo una gara alla fine della prima giornata dei Campionato Nazionali Italiani. Fra pochissimo in pista i mezzofondisti dei 5000 metri maschili. 22.13 Fabbri ancora sopra i 22 metri all’ultimo lancio di serata! Ancora un ottimo 22.20 che certifica una condizione ottimale. L’azzurro vince davanti a Weir e Ponzio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tavolo 3 - Campionati Italiani Assoluti - Quarti e Semifinali Singolari Assoluti - 22/03/26
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