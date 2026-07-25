LIVE Atletica Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | fuochi d’artificio! Diaz vicino ai 18 metri sassata di Fabbri Jacobs e Battocletti in scioltezza

Notizia in breve

Andy Diaz ha vinto la gara di salto triplo con un salto di 17 metri, stabilendo un nuovo record nazionale. Durante la competizione, Diaz si è avvicinato ai 18 metri. Nella stessa giornata, Fabbri ha lanciato una sassata, mentre Jacobs e Battocletti hanno gareggiato senza difficoltà. La finale dei 5000 metri maschili è iniziata alle 22.19.