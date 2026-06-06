Andy Diaz sogna i 18 metri a Oslo | sfida a Pichardo e nuova opportunità in Diamond League

Notizia in breve

Andy Diaz ha stabilito un nuovo record personale nel salto in lungo a Oslo, superando i 17 metri e 80 centimetri. La sua prestazione gli permette di puntare ai 18 metri e di qualificarsi per la Diamond League 2026. La competizione si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, con Diaz che ha mostrato grande determinazione. La stagione prosegue con tre tappe della Diamond League in una settimana, a partire dal Golden Gala di Roma.