Andy Diaz sogna i 18 metri a Oslo | sfida a Pichardo e nuova opportunità in Diamond League
Andy Diaz ha stabilito un nuovo record personale nel salto in lungo a Oslo, superando i 17 metri e 80 centimetri. La sua prestazione gli permette di puntare ai 18 metri e di qualificarsi per la Diamond League 2026. La competizione si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, con Diaz che ha mostrato grande determinazione. La stagione prosegue con tre tappe della Diamond League in una settimana, a partire dal Golden Gala di Roma.
La Diamond League 2026 entra in una fase calda della stagione, con lo svolgimento di ben tre tappe nell’arco di una settimana a partire dal Golden Gala di Roma (4 giugno). Dopo il prestigioso meeting italiano ci si trasferisce in Scandinavia per un doppio appuntamento ravvicinato, con Stoccolma il 7 e Oslo il 10 giugno. In attesa di vivere la kermesse svedese, sono state ufficializzate le entry list dei Bislett Games con due big azzurri iscritti. Nuovo assalto ai 18 metri per Andy Diaz, che aveva dato spettacolo nella Capitale vincendo la gara di salto triplo con un ottimo 17.59 e dimostrando un potenziale impressionante. L’azzurro, oro nelle ultime due edizioni dei Mondiali indoor, andrà a caccia del personale (17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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