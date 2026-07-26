Andrea Stella ha dichiarato che la Ferrari è favorita in gara, ma ha anche sottolineato che la McLaren può avere delle carte nascoste. La pole position di Lando Norris ha sorpreso il team, che non si aspettava di partire così avanti. Stella ha commentato che la squadra continuerà a lavorare per migliorare le prestazioni, senza escludere possibilità impreviste durante la competizione. La gara si preannuncia aperta tra i principali piloti.

La pole position di Lando Norris ha sorpreso anche chi vive quotidianamente il box McLaren. Andrea Stella non ha nascosto il proprio stupore dopo una qualifica che ha consegnato al britannico la prima partenza al palo stagionale, un risultato che rappresenta un segnale importante per la scuderia di Woking dopo gli aggiornamenti introdotti nel fine settimana ungherese. Il Team Principal italiano ha sottolineato come gli sviluppi tecnici abbiano dato i riscontri sperati, pur ammettendo che le aspettative erano decisamente più contenute. “ Per noi è stata una bella sorpresa “, ha spiegato Stella, aggiungendo: “ Abbiamo portato alcuni aggiornamenti e visto che hanno funzionato bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Andrea Stella fa pretattica: “Ferrari favorita in gara”, ma la McLaren può nascondere le carte

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