Il team principal di Mercedes ha commentato il rendimento del pilota finlandese, definendolo una piccola grande stella capace di far battere il cuore dei tifosi italiani. Ha poi sottolineato che le tre vittorie ottenute non erano previste e ha menzionato il giovane pilota, già diventato un idolo per la sua personalità carismatica e spontanea. Le sue parole si sono concentrate sulle prestazioni e sulla presenza dei piloti in pista.

Il braccio di Toto Wolff è saldo sulle spalle di Kimi Antonelli. Una protezione, davanti a una nuova realtà che esalta e spaventa insieme: l’essere, a diciannove anni, il più giovane leader di un Mondiale di Formula 1, trascinatore di un entusiasmo italiano, e non solo, che il team principal della Mercedes cerca di contenere "perché il viaggio di Kimi — assicura — è appena iniziato". Il talento è un punto di partenza ma il vero lavoro è stato durante questi otto anni insieme. Ha un lungo futuro davanti" .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toto Wolff: "Kimi una piccola grande stella. La Ferrari in Italia è la Nazionale ma lui fa battere il cuore"

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